"التعداد السكاني" أحد القواعد المهمة والمرتكزات التي تبني عليها الدولة خططها التنموية

وجاء تعداد 2022 الذي أعلن اليوم عن عدد سكان ناهز 32.175.224 مليونًا تقدمت فيه منطقة الرياض كأحد أكبر المدن السعودية من حيث عدد السكان، يليها جدة ومكة المكرمة والمدينة المنورة والدمام، من أدق المسوحات الميدانية بين جميع سنوات الحصر والتعداد والتسجيل، إذ استخدمت فيه التكنولوجيا الرقمية العالية والخرائط وغيرها من سبل الذكاء الاصطناعي.