بثينة_القبّاع من حائل للبوسنة.. وفاة عروس بشهر العسل.. وزوجها: قدّر الله وما شاء فعل

تداول رواد مواقع التواصل في منطقة حائل، هاشتاق #بثينة_القباع التي رحلت بعد أسبوع واحد فقط من زفافها إثر سكتة قلبية، وهي في شهر العسل في البوسنة، وذلك أمس الجمعة، فيما كان حفل زفافها في 10-8-2023 بحائل.