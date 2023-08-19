بثينة_القبّاع من حائل للبوسنة.. وفاة عروس بشهر العسل.. وزوجها: قدّر الله وما شاء فعل

تداول رواد مواقع التواصل في منطقة حائل، هاشتاق #بثينة_القباع التي رحلت بعد أسبوع واحد فقط من زفافها إثر سكتة قلبية، وهي في شهر العسل في البوسنة، وذلك أمس الجمعة، فيما كان حفل زفافها في 10-8-2023 بحائل.
رحيل الفتاة الشابة "بثينة شايع ناصر القبّاع"، كان قد تفاعل معه حسابات غرّدت بالدعوة لها بالرحمة والمغفرة ولزوجها الشاب "عبداللطيف خالد مبارك العامر"، ولوالدها "شايع بن ناصر بن عثمان القباع"، وجميع أسرتَي "العامر" و"القبّاع"، بأحر التعازي والمواساة، سائلين الله لها الرحمة ولذويها الصبر والسلوان.
وقال زوجها في مقطع فيديو نشره على حسابه بـ"إكس"- "تويتر" سابقاً: "قدَّر الله وما شاء فعل.. إنني فقدت شخصاً غالياً.. الله يثبّتها عند السؤال".
وبحسب المدرب معاذ العامر؛ فإن الشابة بثينة القباع؛ تعرَّضت لسكتة قلبية بعد أن شعرت بتعبٍ في أحد الأماكن العامة في البوسنة، حيث قضاء شهر العسل برفقة زوجها، وتمّ نقلها للمستشفى الذي أكّد وفاتها -رحمها الله وغفر لها-.
وقال عبدالله العجلان؛ الكاتب بـ "الجزيرة" سابقاً، إن حائل بكت وهزّها خبر وفاة الشابة بثينة القباع؛ وهي في شهر العسل، وعزّى "العجلان"؛ زوجها عبداللطيف العامر؛ ووالدها شايع القباع؛ وأسرتها الكريمة كافة.
وذكر الداعية محمد النونان؛ في تغريدة له ،أن الجميع فُجع بنبأ وفاة الشابة بثينة القبّاع؛ مقدماً تعازيه لوالدها شايع القبّاع؛ ولزوجها وأهلها وذويها، وشاطره في ذلك ناصر العمران؛ على حسابه بـ"إكس".
وأشار الإعلامي أنور المحيسن؛ في تغريدته، أن الحزن قد خيّم على حائل لوفاة بثينة القبّاع؛ مُؤكداً لزوجها عبداللطيف العامر؛ ووالدها شايع القبّاع؛ مشاطرتهم.. نشاطركم الأحزان في الفقيدة.
وقال سالم التميمي: "نحن لا نعلمها والله يعلمها وما نعلمه أننا نترحم عليها واسمها يتكرّر أينما نظرنا إلى هواتفنا ونحن لا نعرفها ولا نعلم خبيئتها، فالناس شهداء الله في أرضه، اللهم ارحمها ووالدتي وجميع أموات المسلمين والمسلمات #بثينة_القبّاع".
واستعرض معرّف "إكس" (أسْمَاء /:æsma/)، صورة محادثة للشابة القبّاع مع مصوّرة زواجها التي ظهر فيها: "يا عيوني انتي بإذن الله ذكريات يومي بين يدينك"؛ في إشارة إلى أن تنفذ المصوّرة العمل على أكمل وجه.