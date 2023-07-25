"لتبقى": إطفاء محرك المركبة أثناء تعبئة الوقود يُرشّد الطاقة

كشفت الحملة الوطنية لترشيد استهلاك الطاقة (لتبقى)، عن وجود سلبيات عدة في التعامل مع المركبة أثناء قيادتها، تؤدي إلى هدر الطاقة، مشددة على ضرورة اتباع سلوكيات أكثر لترشيد الوقود.
وشددت الحملة على ضرورة ألا تزيد فترة تسخين المحرك على 30 ثانية، مشيرة إلى أن هذه الفترة كافية لإعداد المحرك للعمل بكفاءة عالية، لافتة إلى أن زيادة فترة التسخين على نصف دقيقة، يعتبر هدرًا للطاقة.
وأوصحت الحملة أن إطفاء المحرك نهائيًّا عند تعبئة الوقود في محطات البنزين، يقلل من هدر الطاقة.
ومن بين النصائح أيضًا، دعت الحملة إلى المحافظة على إجراء الصيانة الدورية لأجهزة السيارة بحسب الشركة المصنّعة، والتأكد من أنها تعمل بكفاءة عالية، مشيرة إلى أن هذا يضمن الحصول على أفضل أداء للسيارة، بأقل نسبة وقود.
وأشارت الحملة إلى أن الحمولة الزائدة في السيارة، واستخدام إطارات غير مناسبة، يزيدان من استهلاك الطاقة.
وبيّنت أن الضغط المتكرر أو العنيف على دواسة فرامل السيارة أو دواسة البنزين، يزيد من هدر البنزين؛ مما يحتم على قائد المركبة القيادة الهادئة، لترشيد الطاقة.