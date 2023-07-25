"لتبقى": إطفاء محرك المركبة أثناء تعبئة الوقود يُرشّد الطاقة

ومن بين النصائح أيضًا، دعت الحملة إلى المحافظة على إجراء الصيانة الدورية لأجهزة السيارة بحسب الشركة المصنّعة، والتأكد من أنها تعمل بكفاءة عالية، مشيرة إلى أن هذا يضمن الحصول على أفضل أداء للسيارة، بأقل نسبة وقود.