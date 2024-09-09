فيصل بن فرحان يستعرض العلاقات الثنائية مع وزير خارجية الهند

وجرى خلال اللقاء، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تطويرها في شتى المجالات، إضافة إلى مناقشة أوجه تعزيز التنسيق الثنائي ومتعدد الأطراف في عديدٍ من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.