"تعليم الرياض" يشارك في موسم التشجير بحملة توعوية

في إطار مبادرة "السعودية الخضراء"، شاركت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض في "موسم التشجير" لهذا العام، تحت شعار "غرسنا فن.. وأرضنا إرث"، عبر حملة اتصالية توعوية تضمنت منتجات إعلامية متنوعة.
وأوضح المتحدث الرسمي لتعليم الرياض، عبدالسلام الثميري، أن الحملة هدفت إلى رفع الوعي بأثر الممارسات السلبية على الغطاء النباتي، وتسليط الضوء على الجهود المبذولة في دعم التشجير وتنمية البيئة.
وأضاف أن الرسائل الاتصالية ركزت على أهمية تبنّي السلوك البيئي المسؤول، وتحفيز المجتمع على المشاركة في زراعة النباتات الملائمة لبيئة المملكة، حفاظًا على الغطاء النباتي ودعمًا لأهداف "السعودية الخضراء".