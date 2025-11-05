"تعليم الرياض" يشارك في موسم التشجير بحملة توعوية

وأضاف أن الرسائل الاتصالية ركزت على أهمية تبنّي السلوك البيئي المسؤول، وتحفيز المجتمع على المشاركة في زراعة النباتات الملائمة لبيئة المملكة، حفاظًا على الغطاء النباتي ودعمًا لأهداف "السعودية الخضراء".