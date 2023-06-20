هيئة النقل توفر 1000 سكوتر كهربائي لتسهيل تنقل الحجاج

توفر الهيئة العامة للنقل، 1000 سكوتر كهربائي كخدمة للحجاج؛ لتسهيل تنقلهم وتوفير خيارات نقل متعددة في موسم حج هذا العام 1444هـ، وذلك للعام الثاني على التوالي بعد إطلاق الخدمة بشكل تجريبي خلال موسم حج العام الماضي 1443هـ.