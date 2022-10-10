33 شركة وطنية تشارك ضمن جناح "صناعة سعودية" في معرض جايتكس

وتأتي مشاركة "الصادرات السعودية" في المعرض ضمن دورها الرئيسي في الارتقاء بالصورة الذهنية والعلامة التجارية لصادرات المملكة العربية السعودية وتعزيز مكانتها في الأسواق الإقليمية والعالمية، وتحديد فرص الأعمال التجارية الدولية وربط المصدرين بالمشترين المحتملين، والترويج للمنتجات والخدمات الوطنية في كبرى المنصات التجارية الحيوية التي تجمع المستثمرين والمهتمين بمجالات عدة لا سيما الخدمات التقنية والاتصالات، بشكلٍ يسهم في زيادة الحصص السوقية لها في الأسواق العالمية، وصولًا إلى رفع إسهام القطاع الخاص في إجمالي الناتج المحلي إلى 65%، ورفع نسبة الصادرات غير النفطية إلى نحو 50% من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي بحلول عام 2030م.