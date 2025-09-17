شرطة الرياض تطيح بوافدين أنشؤوا منصات وهمية للاحتيال عبر خدمات إلكترونية .. بيع سيارات وتأشيرات

وتمثلت جرائمهم في إنشاء منصات إلكترونية وهمية تُدار من خارج المملكة، وادعاء تقديم خدمات بيع مركبات لا يملكونها بأسعار أقل من قيمتها الفعلية، واستدراج ضحاياهم من خلال عروض استخراج تأشيرات عمالة، بغرض النصب والاحتيال وتحويل الأموال المتحصلة بطرق غير نظامية إلى خارج البلاد.