"البسامي": توظيف التقنية لشوارع آمنة وحركة مرورية سلسة

واستعرض خلال مشاركته في جلسة بعنوان "شوارع آمنة وحركة مرورية سلسة: كيف يمكن للمدن الذكية التعامل مع الزحام وحماية مرتادي الطرق" بالمنتدى العالمي للمدن الذكية بالرياض، أبرز الممارسات الأمنية للمشاركة في بناء المدن الذكية الآمنة، من خلال توظيف الذكاء الاصطناعي في إدارة الحشود، والتنبؤ بالحوادث الجنائية، والتعرف على السلوكيات، وإدارة الحركة المرورية، وتفعيل البوابات الأمنية الافتراضية، إضافة إلى دوره المهم في خدمة الحجاج والمعتمرين وسلامتهم.