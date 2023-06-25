شاهد.. "الجبل الأسود" مقصد الزوار في إجازة الأضحى.. وهنا يخيم المتنزهون فوق السحاب

يشهد الجبل الأسود التابع لمحافظة الريث بجازان، إقبالًا كبيرًا من الزوار والسياح في إجازة عيد الأضحى المبارك الذين أخذوا يتوافدون على المواقع السياحية في المملكة التي تشهد اهتمامًا كبيرًا من الدولة، وعلى رأسها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده الأمين، اللذان خطّا أجمل الصور الإنمائية والفكرية والسياحية والاقتصادية وفق رؤية أخذت تؤتي ثمارها وتعم بنفعها.