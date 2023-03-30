"حقوق الإنسان" تحذّر من تعرُّض الطفل للانحراف عبر 6 حالات

قالت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان، اليوم الخميس: إن الطفل معرض لخطر الانحراف في حالات عدة؛ منها: ممارسة التسوُّل، أو أي عمل غير مشروع؛ وذلك وفقًا للنظام.
وأوضحت أن حالات الانحراف تضمّنت: خروج الطفل عن سلطة الأبوين أو من يقوم على رعايته، واعتياده على الهرب من البيت، أو من المؤسسات التربوية، أو الإيوائية، وتردده على الأماكن المشبوهة أخلاقيًّا أو اجتماعيًّا، أو الأماكن غير المناسبة لسنّه، أو مخالطته المتشردين أو الفاسدين.
وأضافت أن اعتياد الطفل على النوم في أماكن غير معدّة للإقامة أو المبيت، يدخل ضمن خطرالانحراف، وكذلك قيامه بأعمال تتّصل بالدعارة، أو الفسق، أو القمار، أو المخدرات، أو نحوها، أو قيامه بخدمة من يقومون بها.
ونوّهت إلى أن أنظمة المملكة كفلت للطفل حقوقه وحمايته من أشكال الإيذاء كافة، وذلك ضمن مبادرة #اعرف_حقك.