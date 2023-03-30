"حقوق الإنسان" تحذّر من تعرُّض الطفل للانحراف عبر 6 حالات

وأوضحت أن حالات الانحراف تضمّنت: خروج الطفل عن سلطة الأبوين أو من يقوم على رعايته، واعتياده على الهرب من البيت، أو من المؤسسات التربوية، أو الإيوائية، وتردده على الأماكن المشبوهة أخلاقيًّا أو اجتماعيًّا، أو الأماكن غير المناسبة لسنّه، أو مخالطته المتشردين أو الفاسدين.