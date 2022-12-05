"الحج" تكرّم "هدية" بمناسبة يوم التطوع السعودي

كرّم نائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبدالفتاح مشاط، اليوم، جمعية هدية الحاج والمعتمر الخيرية على مشاركتها ودعمها للتطوع وتمكين المتطوعين من خدمة الحجاج والمعتمرين والزوار في نقاط اتصالها بضيوف الرحمن طوال العام من المنافذ الحدودية البرية والبحرية والجوية للمملكة العربية السعودية، وصولاً إلى مكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة.
جاء ذلك خلال احتفاء الوزارة بيوم التطوع السعودي والعالمي، وتكريم الجهات الشريكة في خدمة ضيوف الرحمن من القطاع الثالث، ودعمهم للمتطوعين والمتطوعات.
وعبّر الرئيس التنفيذي للجمعية عبدالعزيز الماجد عن سعادته بهذا التكريم والإشادة من وزارة الحج والعمرة للقطاع الثالث، وما يحظى به من رعاية ودعم من قيادات الوزارة والإدارة الإشرافية الممثلة في إدارة المسؤولية المجتمعية والأعمال التطوعية في الوزارة بقيادة فايز العمري وعبدالله الحربي.
وأكد "الماجد" أن جميع القطاعات الحكومية والأهلية والخاصة تسعى نحو هدف واحد وهو الوصول إلى مليون متطوع في 2030، وجمعية هدية الحاج والمعتمر الخيرية توفر بيئة عمل متكاملة وجاذبة للمتطوعين والمتطوعات من تنوع برامجها وخدماتها الخادمة لضيوف الرحمن، وتقديمها للخدمات بطرق إبداعية ومبتكرة، ونقاط اتصالها المنتشرة في أنحاء المملكة العربية السعودية تجعلها خيارًا مناسبًا للتطوع والمتطوعين.