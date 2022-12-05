"الحج" تكرّم "هدية" بمناسبة يوم التطوع السعودي

وأكد "الماجد" أن جميع القطاعات الحكومية والأهلية والخاصة تسعى نحو هدف واحد وهو الوصول إلى مليون متطوع في 2030، وجمعية هدية الحاج والمعتمر الخيرية توفر بيئة عمل متكاملة وجاذبة للمتطوعين والمتطوعات من تنوع برامجها وخدماتها الخادمة لضيوف الرحمن، وتقديمها للخدمات بطرق إبداعية ومبتكرة، ونقاط اتصالها المنتشرة في أنحاء المملكة العربية السعودية تجعلها خيارًا مناسبًا للتطوع والمتطوعين.