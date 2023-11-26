انتخاب المملكة عضوًا في اللجنة الإدارية لمنظمة السكر الدولية للدورة الثانية على التوالي

وقال محافظ الهيئة العامة للأمن الغذائي المهندس أحمد بن عبدالعزيز الفارس: إن مشاركة الهيئة في اجتماعات وفعاليات المنظمة، تأتي في إطار أهمية المنظمة ودورها الكبير في تجارة السكر العالمية، وحرص المملكة على استقرار أسواقه، باعتباره من السلع الغذائية الأساسية التي تعتمد عليها العديد من المنتجات الغذائية وتقوم المملكة باستيرادها من الخارج.