انتخاب المملكة عضوًا في اللجنة الإدارية لمنظمة السكر الدولية للدورة الثانية على التوالي

انتخبت منظمة السكر الدولية، في مقرها بلندن، المملكة العربية السعودية، عضوًا في اللجنة الإدارية للمنظمة، للدورة الثانية على التوالي.
وشاركت الهيئة العامة للأمن الغذائي، في جلسة منظمة السكر الدولية الثالثة والستين، خلال الفترة من 22 إلى 24 نوفمبر الجاري، بمقر المنظمة في مدينة لندن بالمملكة المتحدة.
وتضمنت أعمال الجلسة والمؤتمر المصاحب، العديد من الموضوعات المتعلقة بأعمال المنظمة وتطورات السوق العالمية للسكر، ووضع وتوقعات الإمدادات والطلب العالمي والأسعار، إضافة إلى آخر التطورات، فيما يتعلق بإنتاج الوقود "الإيثانول" من المحاصيل المنتجة لخام السكر.
وقال محافظ الهيئة العامة للأمن الغذائي المهندس أحمد بن عبدالعزيز الفارس: إن مشاركة الهيئة في اجتماعات وفعاليات المنظمة، تأتي في إطار أهمية المنظمة ودورها الكبير في تجارة السكر العالمية، وحرص المملكة على استقرار أسواقه، باعتباره من السلع الغذائية الأساسية التي تعتمد عليها العديد من المنتجات الغذائية وتقوم المملكة باستيرادها من الخارج.
ذكر أن منظمة السكر الدولية، تُعد منظمة حكومية دولية، ومقرها لندن، وتم تأسيسها بموجب اتفاقية السكر الدولية لعام 1968م، لتكون الهيئة المسؤولة عن إدارة الاتفاقية.
وبعد انضمام المملكة رسميًا، كعضو في المنظمة وصل عدد الدول الأعضاء فيها إلى 88 دولة.
وتعمل المنظمة على تشجيع تجارة السكر عن طريق جمع ونشر معلومات عن سوق السلعة، والبحث في استخداماتها الجديدة والمنتجات ذات الصلة.