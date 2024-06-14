أمانة العاصمة المقدسة تحقق إنجازات في مبادرة "وَطَهِّرْ بَيْتِي" لتوفير خدمات متكاملة للزوار والحجاج

حققت أمانة العاصمة المقدسة أرقاماً في العمل التطوعي البلدي من خلال مبادرة "وَطَهِّرْ بَيْتِي" التي تهدف إلى تحسين البيئة العامة في مدينة مكة المكرمة، وتوفير خدمات متكاملة لزوار وحجاج بيت الله الحرام من خلال إشراك المجتمع في أنشطة تطوعية متنوعة.
وفي التفاصيل، قالت أمانة العاصمة المقدسة: "نشكر كل متطوع ساهم معنا في خدمة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة." وذكرت أن عدد المتطوعين الذين شاركوا في المبادرة بلغ أكثر من 2000 متطوع، وسجلت ساعات التطوع 8900 ساعة تطوعية، بينما بلغ مقياس الرضا 99.97%. بالإضافة إلى ذلك، حققت المبادرة 21 شراكة مجتمعية.
وأوضحت الأمانة أن من أبرز الجهود والإنجازات التي حققتها مبادرة "وَطَهِّرْ بَيْتِي" تشمل تهيئة وتنظيف المشاعر المقدسة والطرق المؤدية إليها بالإضافة إلى التوعية والتثقيف بسلامة الغذاء في المنشآت التجارية كما ساهمت في زراعة 8020 شتلة في الطرق المؤدية للمشاعر المقدسة وتهيئة وتنظيف عبارات تصريف مياه الأمطار والقضاء على الظواهر السلبية في المنطقة المركزية.