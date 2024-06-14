أمانة العاصمة المقدسة تحقق إنجازات في مبادرة "وَطَهِّرْ بَيْتِي" لتوفير خدمات متكاملة للزوار والحجاج

وفي التفاصيل، قالت أمانة العاصمة المقدسة: "نشكر كل متطوع ساهم معنا في خدمة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة." وذكرت أن عدد المتطوعين الذين شاركوا في المبادرة بلغ أكثر من 2000 متطوع، وسجلت ساعات التطوع 8900 ساعة تطوعية، بينما بلغ مقياس الرضا 99.97%. بالإضافة إلى ذلك، حققت المبادرة 21 شراكة مجتمعية.