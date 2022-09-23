ثمّن رعاية القيادة ونصح الشباب.. "المطلق" في يوم الوطن: اشكروا نعمة الله

قال المستشار بالديوان الملكي عضو هيئة كبار العلماء الدكتور عبدالله بن محمد المطلق: إن اليوم الوطني فرصة لتذكّر نعم الله العظيمة، وما منَّ به سبحانه على هذه البلاد المباركة من توحيد الصف وجمع الكلمة وتأليف القلوب وإشاعة الأمن والأمان تحت راية هذا البلد الغالي والقيادة الرشيدة من لدن المؤسس ومرورًا بأبنائه البررة ووصولًا إلى خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين، منوهًا بالمكتسبات الوطنية العظيمة التي تحققت لبلادنا، داعيًا لشكر الله على هذه النعم والمحافظة عليها.
وأوضح "المطلق"، عبر حسابه على "تويتر"، أن "ما وصلت إليه بلادنا -بعد توفيق الله تعالى- من مكتسبات عظيمة في ظل حكم الملك المؤسس وأولاده البررة رحمهم الله من تطور وازدهار ورقي ونماء ونعم عظيمة وصولًا إلى عهد خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين -حفظهما الله- لَتستوجب منا شكرها والمحافظة عليها ورعايتها حق الرعاية".
كما انتقد المستشار بالديوان الملكي عضو هيئة كبار العلماء، ما يقع فيه بعض الشباب من مخالفات مرورية أو ممارسات خاطئة؛ بحجة إظهار الفرحة وقال: ما يقع فيه بعض الشباب -هداهم الله- من مخالفات مرورية أو ممارسات خاطئة أو تصرفات عابثة تخالف الدين والأخلاق والأعراف والأنظمة؛ بحجة إظهار الفرحة باليوم الوطني أمر مسيء وهي ممارسات مرفوضة دينيًا ونظاميًا ومجتمعيًا وتعرِّض صاحبها للعقاب، فحسن النية لا يبرِّر سوء التصرف".