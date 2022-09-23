ثمّن رعاية القيادة ونصح الشباب.. "المطلق" في يوم الوطن: اشكروا نعمة الله

قال المستشار بالديوان الملكي عضو هيئة كبار العلماء الدكتور عبدالله بن محمد المطلق: إن اليوم الوطني فرصة لتذكّر نعم الله العظيمة، وما منَّ به سبحانه على هذه البلاد المباركة من توحيد الصف وجمع الكلمة وتأليف القلوب وإشاعة الأمن والأمان تحت راية هذا البلد الغالي والقيادة الرشيدة من لدن المؤسس ومرورًا بأبنائه البررة ووصولًا إلى خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين، منوهًا بالمكتسبات الوطنية العظيمة التي تحققت لبلادنا، داعيًا لشكر الله على هذه النعم والمحافظة عليها.