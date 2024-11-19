يوفر رؤى شاملة ببيانات دقيقة.. "منتدى مسك العالمي 24" يطلق النسخة "مؤشر الشباب العالمي 3"

ويأتي إطلاق "مؤشر الشباب العالمي" في إطار جهود مؤسسة مسك لتعزيز دور الشباب عالميًا، إذ يُمثِّل المؤشر أداة استراتيجية لتمكين الشباب، عبر تقديم رؤى شاملة تستند إلى بيانات دقيقة وموثوقة حول التحديات والفرص التي يواجهونها في مختلف دول العالم، حيث عملت عليه "مسك" منذ 2018م؛ كمرجع شامل يضم تحليلات مستفيضة تغطي قياس العوامل التي تؤثر على الشباب في 40 دولة، في مجالات مختلفة ومنها التعليم، والمهارات، والريادة، والصحة.