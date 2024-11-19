يوفر رؤى شاملة ببيانات دقيقة.. "منتدى مسك العالمي 24" يطلق النسخة "مؤشر الشباب العالمي 3"

أطلقت مؤسسة محمد بن سلمان "مسك"، النسخة الثالثة من "مؤشر الشباب العالمي"، وذلك خلال انعقاد النسخة الثامنة من "منتدى مسك العالمي"، في مدينة محمد بن سلمان غير الربحية "مدينة مسك" -أول مدينة غير ربحية من نوعها في العالم-.
ويأتي إطلاق "مؤشر الشباب العالمي" في إطار جهود مؤسسة مسك لتعزيز دور الشباب عالميًا، إذ يُمثِّل المؤشر أداة استراتيجية لتمكين الشباب، عبر تقديم رؤى شاملة تستند إلى بيانات دقيقة وموثوقة حول التحديات والفرص التي يواجهونها في مختلف دول العالم، حيث عملت عليه "مسك" منذ 2018م؛ كمرجع شامل يضم تحليلات مستفيضة تغطي قياس العوامل التي تؤثر على الشباب في 40 دولة، في مجالات مختلفة ومنها التعليم، والمهارات، والريادة، والصحة.
وبُنيت نتائج المؤشر استنادًا إلى تقييم الخبراء للسياسات العامة للدول، وبيانات لمصادر موثوقة، واستبيان أُجري على 41 ألف شاب وفتاة حول العالم، إذ يعكس هذا المؤشر الشامل الالتزام المستمر لمؤسسة مسك بدعم تطلعات الشباب، وتوجيه صناع القرار نحو تصميم برامج فعَّالة تتناسب مع هذه التطلعات وتواجه التحديات المحيطة بهم.
ويقدم المؤشر إلى جانب كونه أداة قياس، فإن "مؤشر الشباب العالمي" تحليل معمَّقًا لحالة الشباب في المملكة، ما يمكّنها من مقارنة أدائها مع الدول الأخرى، ودفعها نحو تعزيز جهودها، ودعم مبادراتها بشكلٍ مُستدام.
ويهدف المؤشر، بمؤشراته الموسَّعة وموضوعاته المتعمِّقة، إلى توفير تصنيفات دولية تدفع الدول لتحسين استراتيجياتها بما يتماشى مع احتياجات الشباب حول العالم.
وفي النسخة الحالية من "منتدى مسك العالمي" استعرضت المؤسسة نتائج النسخة الثالثة من "مؤشر الشباب العالمي" من خلال شاشات تفاعلية مع الزوار؛ لزيادة الوعي حول أبرز تحديات الشباب، وفتح المجال للنقاشات، وتتبع نتائج المؤشر الذي انطلق في نسخته الأولى في عام 2018م.