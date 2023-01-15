"طاق طاقية" و"الشقلة".. ألعاب "شتاء جازان" الشعبية تُعيد الأهالي لزمن جميل

وشهدت الفعالياتُ العديدَ من الألعاب والرياضات الشعبية القديمة؛ منها لعبة "الشقلة" وهي لعبة شعبية تتميز بالمهارة والخفة والنشاط واللياقة البدنية العالية، وهي تتكون من مجموعة من الشباب؛ حيث يقع الاختيار على أحدهم بحيث يأخذ شكل زاوية قائمة ويضع يديه على ركبتيه ويكون الرأس مع الظهر موازيًا للأرض، ويقف بقية اللاعبين في صف طويل يبعد عنه حوالى 5 أمتار، ثم يبدأ الأول بالقفز من على ظهر اللاعب، ويأتي بقية اللاعبين، وهكذا مع عدم لمس جسم أو ظهر اللاعب المنحني، أما إذا لامسه فإنه يحل محله لأنه بهذا يعتبر خاسرًا، إلى جانب لعبة "طاق طاق طاقية" ولعبة "المرقع" و"الكندي".