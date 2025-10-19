"تقنية الرياض" توقع اتفاقيات لتوظيف الخريجين وتطوير التدريب ضمن فعاليات معرض "أبدع بابتكار"

في خطوة داعمة للابتكار وفرص التوظيف، أقامت الكلية التقنية بالرياض معرض الإبداع والابتكار تحت عنوان "أبدع بابتكار"، وذلك برعاية عميد الكلية المهندس فهد بن مطيران العنزي.
وشهد المعرض، الذي استمر يومين، عرض عدد من الاختراعات والابتكارات في مجالات تقنية وفنية متعددة، إلى جانب تنظيم ورش توعوية لزوار المعرض حول الأمن السيبراني والصحة النفسية، احتفاءً بيوم الصحة النفسية العالمي.
وشاركت في الفعالية مجموعة من الجهات والمؤسسات الحكومية والخاصة، بهدف تعزيز التواصل بين المبتكرين وسوق العمل، ودعم المبادرات التقنية للشباب وتحفيزهم على تطوير مشاريعهم الابتكارية.
وفي إطار المعرض، وقّع عميد الكلية التقنية بالرياض المهندس فهد العنزي اتفاقيتي توظيف وشراكة مجتمعية مع شركة الزامل للصناعة والتجارة والنقل.
وتهدف الاتفاقيتان إلى تعزيز التعاون في مجال توظيف خريجي الكلية وتفعيل برنامج التدريب التعاوني بين الجانبين، بما يتيح للمتدربين اكتساب الخبرة العملية وتأهيلهم بكفاءة عالية للانخراط في سوق العمل، في خطوة تسهم في دعم مسيرة التنمية الوطنية وتمكين الكفاءات الشابة.