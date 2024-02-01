جامعة جدة تنال براءة اختراع حول ابتكار تحضير مواد سيراميكية مقاومة للنشاط الميكروبي

وسجل هذا الاختراع القيمة المقدمة للمواد السيراميكية "الخام"، والمتمثلة في خفض سعر التكلفة المالية لإنتاج السيراميك العادي نتيجة لاستخدام المخلفات الصناعية زهيدة التكلفة في إنتاج المواد السيراميكية الصديقة للبيئة، وإضافة قيمة للسيراميك العادي فيصبح مقاوماً للميكروبات الضارة، حيث يمكن كذلك استخدام المواد السيراميكية في صناعة الطوب الحراري المتحمل لدرجات الحرارة العالية والمستخدم في بطانة الأفران وفي الصناعات التعدينية.