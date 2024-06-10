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طرح إبداء الرغبات لمشروع استثمار البنية التحتية في 143 موقعًا لأبراج الإذاعة والتلفزيون
المشروع مدته 25 عامًا وبالتعاون مع المركز الوطني للتخصيص.. وآخر موعد 21 يوليو القادم
أعلنت هيئة الإذاعة والتلفزيون بالتعاون مع المركز الوطني للتخصيص عن طرح مرحلة إبداء الرغبات لمشروع استثمار البنية التحتية في 143 موقعًا لأبراج الهيئة.
وقالت: إن المشروع يتعلق بتطوير وتشغيل البنية التحتية لأبراج الهيئة، بما يشمل التأهيل والتمويل والتشغيل والصيانة والنقل.
والمشروع هو أحد مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص الرامية لتعزيز أداء البنية التحتية لأبراج الإذاعة والتلفزيون لقطاع الإعلام بالمملكة، وذلك بتأهيل وتحديث جميع مواقع التلفزيون.
وتبلغ مدة المشروع 25 عامًا ويشمل 143 موقعًا، وتنتهي مرحلة تقديم الطلبات في تمام الساعة 3:00 عصر يوم 21 يوليو 2024.