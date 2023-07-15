ترقب للقاء ولي العهد ورئيس وزراء اليابان.. مشاريع واستثمارات في "المعادن النادرة"

ووفق صحيفة نيكي، فإنه من المقرر أن يتفق كيشيدا مع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، حفظه الله، على التعاون في موارد الأرض النادرة، غداً الأحد، لاستكشاف مشاريع تنموية مشتركة في دول أخرى، مضيفة أن اليابان ستساعد أيضاً على تسريع تطوير الموارد التي يجري تعدينها حالياً في السعودية، وتحديداً النحاس والحديد والزنك، وفق ما نقلت "سكاي نيوز عربية".