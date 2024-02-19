مسابقة الحلم من MBC تتيح للمقيمين في السعودية دخول السحب مجاناً للفوز بجائزة 100,000 دولار

وخلال العقدين الماضيين، شهدت المسابقة مشاركة ملايين المتبارين العرب من مختلف أنحاء العالم، فيما تمكن آلاف الفائزين في تحقيق أحلامهم وتغيير حياتهم بفضل السحوبات والجوائز التي قدّمتها المسابقة. وتعدّ المعلومات الغنية والمحدّثة التي يتميز بها تطبيق الحلم من أبرز العوامل التي ساهمت في تحقيق هذا الإقبال الهائل، علاوة على وضوح واجهة المستخدم في التطبيق وتجربة الاستخدام السلسة، في موازاة الجوائز القيمة للمسابقة التي منحت الفائزين فرصاً لا حدود لها لتوفير مختلف نفقاتهم والتزاماتهم على غرار النفقات التقاعديّة والمصاريف الدراسيّة، أو اقتناء سيارات ومنازل جديدة، أو حتى دخول عالم ريادة الأعمال، كما تسهم مسابقة الحلم في دعم العديد من القضايا الإنسانيّة في منطقتنا.