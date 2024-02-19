مسابقة الحلم من MBC تتيح للمقيمين في السعودية دخول السحب مجاناً للفوز بجائزة 100,000 دولار

بمناسبة يوم التأسيس السعودي، أعلنت مسابقة "الحلم" من MBC، عن فرصة فريدة للمشاركين المقيمين في المملكة العربية السعودية، لدخول السحب المقبل على جائزة بقيمة 100,000 دولار أميركي، من دون أي تكلفة أو رسوم اشتراك. وتعدّ مسابقة "الحلم" أكبر مسابقة للمعلومات العامة في الشرق الأوسط، أطلقتها "مجموعة MBC" قبل نحو 18 عاماً.
واحتفاءً بمناسبة يوم التأسيس السعودي، تتيح "مجموعة MBC" فرصة إدراج المتبارين مجاناً في السحب الذي سيقام في شهر مارس على جائزة بقيمة 100,000 دولار، وذلك بشرط التسجيل في المسابقة عبر الرابط ادناه لغاية يوم 22 فبراير. تعمد هذه المبادرة إلى زيادة فرص الربح لشريحة أكبر من الجمهور السعودي، وتحقيق أكبر عدد من الأحلام.
وفي هذا العام، تقدم مسابقة الحلم مجموعة واسعة من الجوائز النقديّة بقيمة 3.8 مليون دولار أميركي، من ضمنها جوائز أسبوعيّة بقيمة 5,000 دولار عبر التطبيق مباشرةً، وسحب على جائزة 100,000 دولار في الخميس الأول من كل شهر، وسحبَيْن على جائزة بقيمة مليون دولار، الأول في شهر يونيو والثاني في ديسمبر. وبهذا تساهم مسابقة الحلم في زيادة فرص الربح لكل المشاركين، كي يتمكنوا من تحقيق أكبر طموحاتهم.
وخلال العقدين الماضيين، شهدت المسابقة مشاركة ملايين المتبارين العرب من مختلف أنحاء العالم، فيما تمكن آلاف الفائزين في تحقيق أحلامهم وتغيير حياتهم بفضل السحوبات والجوائز التي قدّمتها المسابقة. وتعدّ المعلومات الغنية والمحدّثة التي يتميز بها تطبيق الحلم من أبرز العوامل التي ساهمت في تحقيق هذا الإقبال الهائل، علاوة على وضوح واجهة المستخدم في التطبيق وتجربة الاستخدام السلسة، في موازاة الجوائز القيمة للمسابقة التي منحت الفائزين فرصاً لا حدود لها لتوفير مختلف نفقاتهم والتزاماتهم على غرار النفقات التقاعديّة والمصاريف الدراسيّة، أو اقتناء سيارات ومنازل جديدة، أو حتى دخول عالم ريادة الأعمال، كما تسهم مسابقة الحلم في دعم العديد من القضايا الإنسانيّة في منطقتنا.
يمكن تحميل تطبيق الحلم من MBC بسهولة عبر متجر التطبيقات (آبل و أندرويد)
شارك مجانا في سحب ال 100,000 دولار لغاية 22 فبراير عبر الرابط: https://dream.mbc.net/j/?channel=3&p=14