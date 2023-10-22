فريق "إغاثي الملك سلمان" يُدشّن مشروع تشغيل وتطوير عياداته بمخيم الزعتري بالأردن

كما زار الفريق الملعب الرياضي الممول من قِبل الاتحاد السعودي لكرة القدم، والمرافق الرياضية، والتقى الكوادر التي تعمل بها من السوريين، واستمع إلى إيجاز يوضح أهمية رفع مستوى جودة الخدمات المقدمة في هذه المرافق، التي تعد من المرافق المهمة في مخيم الزعتري.