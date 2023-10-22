فريق "إغاثي الملك سلمان" يُدشّن مشروع تشغيل وتطوير عياداته بمخيم الزعتري بالأردن

دشّن فريق مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية برئاسة مساعد المشرف العام على المركز للعمليات والبرامج، المهندس أحمد بن علي البيز، بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، مشروع تشغيل وتطوير عيادات مركز الملك سلمان للإغاثة بمخيم الزعتري للاجئين السوريين بالأردن، بحضور الأمين العام للهيئة الدكتور حسين بن محمد الشبلي، وعدد من ممثلي المنظمات الإنسانية العاملة في المخيم.
واستمع فريق المركز إلى إيجاز من المدير الطبي للعيادات، تضمّن أبرز التدخلات الطبية التي سيتم تقديمها في مشروع المرحلة التطويرية القادمة.
وأعرب الدكتور الشبلي عن شكره وتقديره للمملكة على الدعم السخي الذي يقدمه المركز لتخفيف معاناة اللاجئين السوريين في المخيم، وتحسين وضعهم الصحي.
من ناحية أخرى، نفّذ فريق مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية برئاسة مساعد المشرف العام على المركز للعمليات والبرامج، المهندس أحمد بن علي البيز، زيارة تفقدية للمركز السعودي لخدمة المجتمع في مخيم الزعتري للاجئين السوريين بمحافظة المفرق في الأردن.
واطلع الفريق على الأنشطة الرياضية التطوعية التي ينفّذها المركز بالتعاون مع الاتحاد السعودي لكرة القدم، التي تهدف إلى تأهيل المدربين والمدربات، ويتم منحهم شهادات تدريب من الاتحاد الدولي لكرة القدم لتعزيز تمكينهم اقتصاديًّا.
كما زار الفريق الملعب الرياضي الممول من قِبل الاتحاد السعودي لكرة القدم، والمرافق الرياضية، والتقى الكوادر التي تعمل بها من السوريين، واستمع إلى إيجاز يوضح أهمية رفع مستوى جودة الخدمات المقدمة في هذه المرافق، التي تعد من المرافق المهمة في مخيم الزعتري.