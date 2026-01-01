القيادة تعزي رئيس بنغلاديش في وفاة رئيسة الوزراء السابقة خالدة ضياء

كما قال سمو ولي العهد في برقيته: "تلقيت نبأ وفاة دولة السيدة خالدة ضياء، رئيسة الوزراء السابقة في جمهورية بنغلاديش الشعبية –رحمها الله–، وأبعث لفخامتكم ولأسرة الفقيدة أحر التعازي، وأصدق المواساة، سائلًا المولى العلي القدير أن يتغمدها بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنها فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء. إنه سميع مجيب".