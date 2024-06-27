"الشؤون الدينية" توسّع مبادرة اللغات والترجمة لنشر المنهج الوسطي للإسلام

يذكر أن حوالي "621" مليون مستمع حول العالم، استفاد من ترجمة خطبة عرفات لهذا العام 1445 هجرية، وهو رقم قياسي مقارنة بالسنوات الماضية، وأولية تأريخية؛ حيث تمّ بثّ الخطبة مترجمة بـ20 لغة من خلال منصة وتطبيق "منارة الحرمين"، فيما نجح مشروع الترجمة الفورية لخطبة عيد الأضحى المبارك بـ"20" لغة عالمية؛ للوصول إلى نحو 20 مليونًا، من ضمنهم 6 ملايين مستمع فوري، وهو العدد الأكبر من نوعه، تحقّقه الرئاسة في تاريخها.