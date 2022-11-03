أبوشال رئيساً تنفيذياً لـ"صدارة للكيميائيات"

تجدر الإشارة إلى أن المهندس يحيى أبوشال يتمتع بسنوات من الخبرة الطويلة في صناعة النفط والغاز، وقد تقلد العديد من المناصب الإدارية والتنفيذية بشركة أرامكو السعودية وشركاتها ومشاريعها المشتركة، كان آخرها في منصب المدير العام لمشروع مصفاة جازان التابع لشركة أرامكو السعودية. ويحمل المهندس أبوشال درجتي البكالوريوس والماجستير في الهندسة الكهربائية من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن. كما حصل على درجة الماجستير في إدارة الأعمال من جامعة ماليزيا المفتوحة.