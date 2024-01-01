الصقر "إكسبو 2030" الرقم الأصعب في كأس العلا للصقور للمحترفين

وكسر الجير بيور فرخ حاجز السرعة في فئته وابتعد عنها كثيراً، ليتوج نفسه الأول في فئة المحليين المحترفين، حيث بلغت سرعته في الهواء 81 كيلومتراً في الساعة، وقطع مسافة 400 متر، إلى الملواح في 17 ثانية و71 جزءاً من الثانية، مستفيداً من صفاته الحيوية، واتجاهه نحو الهدف دون تغيير مساره منذ انطلاقته من على يد الصقار، ملامساً بأجنحته الأرض أثناء طيرانه وتركيزه على فريسته، وتخطى حساس الليزر، معلناً أمام شاشات البث أنه الرقم واحد في اليوم الأول من عام 2024 في سباقات الصقور العالمية والمحلية.