الصقر "إكسبو 2030" الرقم الأصعب في كأس العلا للصقور للمحترفين

لفت الصقر (إكسبو 2030) الأنظار، بكأس العلا للصقور، المقامة بمركز مغيراء، في محافظة العلا، باسمه وسرعته، وسلالته المتميزة، حيث إن أبويه قدِما من جبال أوروبا، وولادته بمزارع المنصوري في المنطقة الشرقية، وتدريبه تم على يد مدرب أوروبي.
وكسر الجير بيور فرخ حاجز السرعة في فئته وابتعد عنها كثيراً، ليتوج نفسه الأول في فئة المحليين المحترفين، حيث بلغت سرعته في الهواء 81 كيلومتراً في الساعة، وقطع مسافة 400 متر، إلى الملواح في 17 ثانية و71 جزءاً من الثانية، مستفيداً من صفاته الحيوية، واتجاهه نحو الهدف دون تغيير مساره منذ انطلاقته من على يد الصقار، ملامساً بأجنحته الأرض أثناء طيرانه وتركيزه على فريسته، وتخطى حساس الليزر، معلناً أمام شاشات البث أنه الرقم واحد في اليوم الأول من عام 2024 في سباقات الصقور العالمية والمحلية.
وتيمن مالك الصقر (إكسبو 2030) برغش المنصوري، في تسمية صقره بهذا الاسم حينما كان يشرف على تدريبه في المزرعة وأُعجب بأداء الصقر وتميزه، وفي تلك الأثناء أعلن فوز المملكة العربية السعودية باستضافة (معرض إكسبو 2030)، وما كان من الصقّار برغش إلا مناداته بهذا المسمى.
وينتمي الصقر إلى سلالة عريقة، حيث إن أبويه شاركا في سباقات مختلفة، وحصلا على نتائج مشرفة، ولم يخرج الصقر (إكسبو 2030) عن سلالته؛ فكان له السبق في مهرجان المؤسس بحصوله على ثاني السباق بنفس فئته (الجير بيور فرخ).
مما يذكر أن منصة (لحظات العلا) مكنت الزوار من حجز التذاكر المجانية، لحضور سباق الصقور في جميع أيام السباق، التي تنقسم بين سباق سرعة طيران الصقور، الذي يستمر حتى 5 يناير 2024، من الساعة 8 صباحاً إلى 5 عصراً، وسباق مزاين الصقور الذي ينطلق في تاريخ 2 إلى 4 يناير 2024 من الساعة 8 مساءً إلى 10 مساءً