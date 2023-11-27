محليات
"إيجار": "صاحب العقار" ملزَم بأعمال الصيانة الدورية اللازمة قبل تسليم الوحدة للمستأجر
قال: عليه القيام بأعمال الصيانة المؤثرة على سلامة المبنى وتحقيق المنفعة منه
أوضح الحساب الرسمي لـ"إيجار"، أن صاحب العقار ملزَم بأعمال الصيانة اللازمة قبل تسليم الوحدة للمستأجر.
وأضاف "إيجار" أن على المؤجر (صاحب العقار) الصيانة الدورية اللازمة للحفاظ على الوحدات السكنية المُعَدة للإيجار، والقيام بأعمال الصيانة المؤثرة على سلامة المبنى.
وتابع: يتوجب عليه القيام بأعمال الصيانة لأي عطل يؤثر في استيفاء المستأجر للمنفعة المقصودة.