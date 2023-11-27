"إيجار": "صاحب العقار" ملزَم بأعمال الصيانة الدورية اللازمة قبل تسليم الوحدة للمستأجر

وأضاف "إيجار" أن على المؤجر (صاحب العقار) الصيانة الدورية اللازمة للحفاظ على الوحدات السكنية المُعَدة للإيجار، والقيام بأعمال الصيانة المؤثرة على سلامة المبنى.