شاهد.. رحلة للتعرف على الثقافة الكورية بتراثها الأصيل في قلب جدة

وتُمكن المنطقة زوارها من استكشاف عديد الأنشطة والفعاليّات مثل: (باتل كارت) سباق السيارات المعزز بألعاب الفيديو والواقع الافتراضي، وعدد من ألعاب مهارات التحدي المتنوعة، إلى جانب مجموعة من التجارب الكورية؛ كتجربة الشاطئ الأبيض التي تتيح للزوار اللعب داخل حوض من الكرات البلاستيكية على أنغام موسيقى الشاطئ، والعروض الفنية والاستعراضية المتجولة، وصولاً إلى الموسيقى التقليدية ترافقها الرقصات الشعبية المتنوعة.