متحدث "التجارة": لدينا فريق علمي لمواجهة الشائعات بسرعة وبنفس أسلوبها

وأردف: في وزارة التجارة نُواجه الشائعات من خلال منظور علمي عن طريق فريق علمي متخصص؛ حيث نرصد الشائعات ونواجهها بنفس أسلوبها، فمثلًا ظهرت شائعة أن الموازين حصل فيها خلل فني مقصود ومتعمد وصار في زكاة الفطر نقص في الميزان، وكان ذلك وقت ليلة العيد، ولم يكن هناك وقت للانتظار، فتواجدت الفِرَق الرقابية في أماكن الموازين بمختلف المناطق، وتم إثبات عدم صحة الشائعة.