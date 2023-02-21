متحدث "التجارة": لدينا فريق علمي لمواجهة الشائعات بسرعة وبنفس أسلوبها

أكد عبدالرحمن الحسين، المتحدث الرسمي لوزارة التجارة، أن الوزارة تُواجه الشائعة من خلال العمل بأسلوب مماثل لأسلوب الشائعة.
وقال خلال مشاركته في المنتدى السعودي للإعلام المنعقد حاليًا في نسخته الثانية بالرياض: هناك ساحة مواجهة بين الشائعة والحقيقة؛ ولذلك من المهم التفاعل مع الشائعة سريعًا وبنفس أسلوبها؛ لأنه أحيانًا إذا اختلف الأسلوب لا تكون قوة الحقيقة مثل قوة الشائعة.
وأضاف: هناك "جنود للشائعة"، يتلقفون الشائعة وينشرونها في كل منصات التواصل، وحتى الواتساب تأذى من الشائعات.
وأردف: في وزارة التجارة نُواجه الشائعات من خلال منظور علمي عن طريق فريق علمي متخصص؛ حيث نرصد الشائعات ونواجهها بنفس أسلوبها، فمثلًا ظهرت شائعة أن الموازين حصل فيها خلل فني مقصود ومتعمد وصار في زكاة الفطر نقص في الميزان، وكان ذلك وقت ليلة العيد، ولم يكن هناك وقت للانتظار، فتواجدت الفِرَق الرقابية في أماكن الموازين بمختلف المناطق، وتم إثبات عدم صحة الشائعة.