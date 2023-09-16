الطائرة الأولى تتأهب.. انطلاق الجسر الجوي السعودي لمساعدة المتضررين في ليبيا

انطلق اليوم الجسر الجوي الإغاثي السعودي لمساعدة المتضررين في ليبيا، حيث ستغادر الطائرة الإغاثية السعودية الأولى، والتي تحمل 90 طناً من المواد الغذائية والطبية والمتعلقات الإيوائية.
وقال رئيس فريق مركز الملك سلمان للإغاثة المكلف ناصر السبيعي: بتوجيه قيادتنا غادرت الطائرة الأولى لمساعدة المتضررين في ليبيا محمّلةً بمواد غذائية وطبية ومتعلقات إيوائية.
ومن المنتظر أن تنطلق الطائرة الثانية لدعم النازحين في ليبيا غداً أو بعد الغد على أقصى تقدير لإغاثة المتضررين الذين يتجاوز عددهم 36 ألف شخص، مع ارتفاع أعداد المفقودين في الفيضان لأكثر من 20 ألف شخص، والضحايا 6 آلاف حتى هذه اللحظة.
وكان قد وجّه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله-، مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، بتقديم مساعدات غذائية وإيوائية لإغاثة المتضررين من الفيضانات التي شهدتها دولة ليبيا الشقيقة.
وأوضح المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة، أن هذا التوجيه الكريم يعد امتدادًا للدعم المتواصل الذي تقدمه حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، للوقوف مع جميع الدول الشقيقة والصديقة في مختلف الظروف والمحن التي تمر بها، مشيرًا إلى أن المساعدات سيقدمها المركز للشعب الليبي الشقيق، بالتنسيق مع الهلال الأحمر الليبي، وعدد من المنظمات الإنسانية الدولية العاملة هناك، لإتاحتها للمتضررين بأقرب وقت ممكن.