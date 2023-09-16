الطائرة الأولى تتأهب.. انطلاق الجسر الجوي السعودي لمساعدة المتضررين في ليبيا

وأوضح المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة، أن هذا التوجيه الكريم يعد امتدادًا للدعم المتواصل الذي تقدمه حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، للوقوف مع جميع الدول الشقيقة والصديقة في مختلف الظروف والمحن التي تمر بها، مشيرًا إلى أن المساعدات سيقدمها المركز للشعب الليبي الشقيق، بالتنسيق مع الهلال الأحمر الليبي، وعدد من المنظمات الإنسانية الدولية العاملة هناك، لإتاحتها للمتضررين بأقرب وقت ممكن.