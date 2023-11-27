"الخطوط السعودية" تكشف عن نموذج عمل مستقبلي لتخفيض أسعار الرحلات الداخلية

قال خالد طاش، رئيس التسويق لمجموعة الخطوط السعودية، إن نموذج العمل المستقبلي للخطوط السعودية سوف يساعد في تخفيض أسعار تذاكر رحلات الطيران الداخلية؛ لأن الطيران الاقتصادي سيقوم بتوصيل المسافرين في رحلاتهم الداخلية بدلاً من طائرات الخطوط السعودية.
وفي التفاصيل، جاء ذلك ردًّا على شكوى الناس من ارتفاع أسعار التذاكر، خاصة أسعار الرحلات الداخلية، وذلك في برنامج في الصورة مع الإعلامي عبدالله المديفر على روتانا خليجية أمس.
وأضاف "طاش": "30-40٪ من تكلفة سعر التذكرة يكون في سعر الوقود. ارتفع سعر الوقود على الخطوط السعودية العام الماضي إلى 70٪. وقد ضاعفنا عدد العروض الترويجية لتخفيض أسعار التذاكر إلى 3 أضعاف خلال هذا العام مقارنة بالعام الماضي".
وأضاف: "في شهرَي أغسطس وسبتمبر قدّمنا عروضًا دولية ومحلية بمناسبة اليوم الوطني السعودي، وبعنا مليون تذكرة خلال الشهرين بأسعار مخفضة".
وعن سبب حذف الخطوط السعودية إعلانًا أثار ضجة، قدمه أحد المشاهير، رد رئيس التسويق لمجموعة الخطوط السعودية بأن الإعلان لم يكن خطأ، بحسب رأيه الشخصي، مبررًا سبب حذفه بسد باب النقاش والجدل الذي أثاره في وسائل التواصل الاجتماعي بعد أن فهم البعض أن الإعلان فيه انتقاص من السعودي بجهله بالتقنية.
وروي رئيس التسويق لمجموعة الخطوط السعودية تفاصيل قصة وفاة قائد طائرة الخطوط السعودية في الجو أثناء قيادته الطائرة عام 2016 خلال رحلة طيران من الدمام إلى المدينة إلى بيشة إلى الرياض، موضحًا أن الكابتن وليد محمد (38 عامًا) لم يكن متزوجًا -رحمه الله-، وكان بارًّا بوالدته، وقد قرر أن يقود أول رحلتين، ويكمل مساعده الكابتن رامي جبارة البقية، وفي منتصف الرحلة داهمت الكابتن وليد أزمة وضيق في التنفس على ارتفاع 30 ألف قدم؛ فتم إخراجه من الكابينة، ولم يشعر الركاب بأي ارتباك سوى بعض المسافرين في درجة رجال الأعمال بالصف الأول، وطُلب منهم كتمان الأمر، وبقي على هذا الوضع 50 دقيقة إلى أن استطاع مساعد قائد الطائرة الهبوط بها بسلام.
وشرح "طاش" فكرة الطيران الاقتصادي بأن المسافر يُخيَّر بشكل مفصَّل بين خدمات السفر الإضافية من شحن أو وجبات وغيرها؛ إذ يمكن له مجرد السفر والانتقال فقط من مدينة إلى أخرى دون أمتعة أو وجبات أو أي خدمات إضافية أو ترفيهية أخرى.. مشيرًا في هذا الإطار إلى أن طيران أديل يتبع لمجموعة الخطوط السعودية، ويمتلك أسطولاً قدره 30 طائرة، وهو طيران اقتصادي، يربط بين مدن السعودية.