"الخطوط السعودية" تكشف عن نموذج عمل مستقبلي لتخفيض أسعار الرحلات الداخلية

وروي رئيس التسويق لمجموعة الخطوط السعودية تفاصيل قصة وفاة قائد طائرة الخطوط السعودية في الجو أثناء قيادته الطائرة عام 2016 خلال رحلة طيران من الدمام إلى المدينة إلى بيشة إلى الرياض، موضحًا أن الكابتن وليد محمد (38 عامًا) لم يكن متزوجًا -رحمه الله-، وكان بارًّا بوالدته، وقد قرر أن يقود أول رحلتين، ويكمل مساعده الكابتن رامي جبارة البقية، وفي منتصف الرحلة داهمت الكابتن وليد أزمة وضيق في التنفس على ارتفاع 30 ألف قدم؛ فتم إخراجه من الكابينة، ولم يشعر الركاب بأي ارتباك سوى بعض المسافرين في درجة رجال الأعمال بالصف الأول، وطُلب منهم كتمان الأمر، وبقي على هذا الوضع 50 دقيقة إلى أن استطاع مساعد قائد الطائرة الهبوط بها بسلام.