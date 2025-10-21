شركة معالم التسويقية تحصل على شهادة الآيزو 9001 في نظام إدارة الجودة

حصلت شركة معالم التسويقية للخدمات التجارية على شهادة ISO9001 الدولية، وذلك في نطاق تقديم الخدمات الاستشارية للمهن والأنشطة العلمية والفنيّة، وخدمات العلاقات العامة والاتصال والإعلام، وخدمات الإعلان للمؤسسات والوكالات التسويقية، بالإضافة إلى خدمات الدعم الإداري وتسهيل تنظيم المؤتمرات والمعارض، وخدمات النقل والتخزين؛ في إطار سعيها المستمر في تحسين وتطوير أداء منظومتها.
وأوضحت شركة معالم "تأتي هذه الشهادة لتعكس مدى التزامنا في معالم التسويقية بتقديم خدماتنا بأفضل الممارسات العالمية وبإدارة مميزة للجودة، والتي تسهم في خلق روابط مستدامة مع الشركاء عاكسين بذلك قيمنا السامية وهي: الإتقان، والالتزام، والإنجاز، والشغف، والتحسين، لنكون بذلك الشريك المفضل نحو النمو والازدهار".
وأكدت الشركة "إن الحصول على شهادة ISO9001 يأتي بعد جهود مستمرة في تحسين جودة الخدمات وتطبيق إجراءات عمل منظمة وفعّالة، مما يسهم في زيادة رضا العملاء وثقتهم ورضاهم عن الخدمات.
وتعدُّ شهادة ISO9001 أحد أهم وأبرز الشهادات الدولية لأنظمة إدارة الجودة والصادرة عن المنظمة الدولية للقياس (ISO)، والتي تهدف إلى تحسين جودة منتجات وخدمات المؤسسات والشركات وتلبية احتياجات العملاء.