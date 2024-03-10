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"الحصيني": طقس يوم غد تسوده رياح مثيرة للأتربة على أجزاء من الغربية والوسطى والشرقية
تُفطرون على صوت الرعد.. والبعض الآخر يتسحر على صوت المطر
توقَّع عبدالعزيز الحصيني، خبير الطقس والمناخ عضو لجنة تسميات المناخية، أن يكون طقس يوم غد الاثنين (غرة رمضان 1445هـ) عبارة عن رياح نشطة، قد تثير الأتربة على أجزاء من الغربية والوسطى والشرقية، إضافة للمنطقة الشمالية من السعودية، وإن كان بشكل أقل.
وأضاف: يُتوقع أن يمتد النشاط إلى جنوب السعودية يوم الثلاثاء الثاني من رمضان 1445هــ، مع انخفاض في درجات الحرارة.
واختتم "الحصيني" توقعه قائلاً: "أبشروا وبشروا؛ تحسن فرصة الأمطار على معظم مناطق السعودية إن شاء الله. تُفطرون على صوت الرعد، والبعض الآخر يتسحر على صوت المطر".