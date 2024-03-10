"الحصيني": طقس يوم غد تسوده رياح مثيرة للأتربة على أجزاء من الغربية والوسطى والشرقية

توقَّع عبدالعزيز الحصيني، خبير الطقس والمناخ عضو لجنة تسميات المناخية، أن يكون طقس يوم غد الاثنين (غرة رمضان 1445هـ) عبارة عن رياح نشطة، قد تثير الأتربة على أجزاء من الغربية والوسطى والشرقية، إضافة للمنطقة الشمالية من السعودية، وإن كان بشكل أقل.