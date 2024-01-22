"أبشر" تحذّر من عمليات الاحتيال والروابط المشبوهة

وحذرت المنصة من زيارة وتسجيل الدخول لمواقع غير آمنة، مؤكدةً التعامل مع الحسابات الرسمية لها من خلال موقعها الرسمي www.absher.sa، أو عبر تطبيقها على متاجر التطبيقات الرسمية، حيث يمكن تغيير الرقم السري عبر موقع أبشر الرسمي، أو من خلال أجهزة الخدمة الذاتية واختيار "إعادة إنشاء كلمة المرور"، وتغيير رقم الجوال من الموقع أو من أجهزة أبشر للخدمة الذاتية واختيار "تغيير رقم الجوال".