البضائع لـ11 دولة وأكثر.. "صادرات المملكة غير البترولية" ترتفع قياسيًّا بنسبة 10.5%

وبيّنت النشرة أن الصين هي الوجهة الرئيسية لصادرات المملكة، والتي شكلت ما نسبته 16.2% من إجمالي الصادرات في الربع الثاني 2024م، تليها كوريا الجنوبية 9.0% من إجمالي الصادرات، ثم اليابان 8.8% من إجمالي الصادرات، وكانت كل من الهند، والإمارات العربية المتحدة، والولايات المتحدة الأمريكية، والبحرين، ومصر، وبولندا، وتايوان، ومالطا، من بين أهم 10 دول تم التصدير إليها، وبلغ مجموع صادرات المملكة إلى تلك الدول العشر ما نسبة 66.4% من إجمالي الصادرات.