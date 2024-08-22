البضائع لـ11 دولة وأكثر.. "صادرات المملكة غير البترولية" ترتفع قياسيًّا بنسبة 10.5%

سجّلت الصادرات غير البترولية الشاملة لإعادة التصدير، ارتفاعًا بنسبة 10.5% مقارنة بالربع الثاني 2023م، كما ارتفعت الصادرات الوطنية غير البترولية باستثناء إعادة التصدير إلى 1.4%، وارتفعت قيمة السلع المعاد تصديرها إلى ما نسبته 39.1% في نفس الفترة؛ بينما انخفضت الصادرات السلعية في الربع الثاني من عام 2024م بنسبة 0.2% عن الربع الثاني من عام 2023م؛ وذلك نتيجةً لانخفاض الصادرات البترولية بنسبة 3.3%؛ فيما انخفضت نسبة الصادرات البترولية من مجموع الصادرات الكلي في الربع الثاني 2024م إلى 75.0% مقارنة بنسبة 77.4% في الربع نفسه من العام الماضي.
وعلى صعيد الواردات، ارتفعت في الربع الثاني 2024م بنسبة 3.0%، وبالنظر للميزان التجاري السلعي فقد انخفض الفائض بنسبة 6.0% عن نفس الربع من العام السابق، وبالمقارنة مع الربع السابق الربع الأول 2024م فقد استقرت قيمة الصادرات السلعية؛ بينما ارتفعت قيمة الصادرات غير البترولية شاملة إعادة التصدير بنسبة، 4.3%، كذلك انخفضت قيمة الواردات بنسبة 5.6%؛ بينما سجل فائض الميزان التجاري السلعي ارتفاعًا بنسبة 13.2% بالمقارنة مع الربع الأول من عام 2024م.
وتفصيلًا، أكدت نشرة التجارة الدولية للربع الثاني من عام 2024 الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء، عن ارتفاع نسبة الصادرات غير البترولية (شاملة إعادة التصدير) إلى الواردات في الربع الثاني 2024م؛ حيث بلغت 37.6% مقابل 35.1% في الربع الثاني 2023م؛ وذلك نتيجةً ارتفاع الواردات بنسبة 3.0% مقابل الارتفاع في الصادرات غير البترولية والذي بلغ 10.5%خلال هذه الفترة.
وأضافت النشرة أن "منتجات الصناعات الكيماوية" من أهم سلع الصادرات غير البترولية؛ حيث شكلت 25.6% من إجمالي الصادرات غير البترولية، وقد انخفضت عن الربع الثاني 2023م بنسبة 4.6%، تليها "اللدائن والمطاط ومصنوعاتهما" تمثل 24.3% من إجمالي (الصادرات غير البترولية) والتي ارتفعت بنسبة 6.7% عن الربع الثاني 2023م.
في المقابل، كانت أهم السلع المستوردة (الآلات، والأجهزة، والمعدات الكهربائية، وأجزاؤها) والتي تشكل 25.7% من إجمالي الواردات قد ارتفعت بنسبة 27.4% عن الربع الثاني 2023، ثم "معدات النقل وأجزاؤها" وهي تشكل 14.4% من إجمالي الواردات والتي انخفضت بنسبة 14.9% عن الربع الثاني 2023م.
وبيّنت النشرة أن الصين هي الوجهة الرئيسية لصادرات المملكة، والتي شكلت ما نسبته 16.2% من إجمالي الصادرات في الربع الثاني 2024م، تليها كوريا الجنوبية 9.0% من إجمالي الصادرات، ثم اليابان 8.8% من إجمالي الصادرات، وكانت كل من الهند، والإمارات العربية المتحدة، والولايات المتحدة الأمريكية، والبحرين، ومصر، وبولندا، وتايوان، ومالطا، من بين أهم 10 دول تم التصدير إليها، وبلغ مجموع صادرات المملكة إلى تلك الدول العشر ما نسبة 66.4% من إجمالي الصادرات.
وتحتل الصين المرتبة الأولى لواردات المملكة، والتي شكلت ما نسبته 23.1% من إجمالي الواردات في الربع الثاني 2024م، تليها الولايات المتحدة الأمريكية 8.4% من إجمالي الواردات، ثم الإمارات العربية المتحدة 6.0% من إجمالي الواردات، وكانت كل من الهند، وألمانيا واليابان، ومصر، وسويسرا، وإيطاليا، وكوريا الجنوبية، من بين أهم 10 دول تم الاستيراد منها، وبلغ مجموع قيمة واردات المملكة من تلك الدول العشر ما نسبته 63.7% من إجمالي الواردات.
فيما يعتبر ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام من أهم الموانئ التي عبَرت من خلالها البضائع إلى المملكة، والتي تعادل 28.0% من إجمالي الواردات في الربع الثاني من عام 2024م، تليها المنافذ الرئيسية الأخرى وهي: ميناء جدة الإسلامي بنسبة 19.8%، ومطار الملك خالد الدولي بالرياض بنسبة 14.5%، ومطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة بنسبة 7.9%، ومطار الملك فهد الدولي بالدمام بنسبة 5.9%. وشملت هذه المنافذ الخمسة نسبة 76.1% من إجمالي الواردات السلعية للمملكة.