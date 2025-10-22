العوهلي: كوادرنا الهندسية تشارك في صيانة المنظومات الدفاعية ونقل تقنياتها من كوريا الجنوبية

قال محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية أحمد بن عبدالعزيز العوهلي إن مجموعة من المهندسين والفنيين السعوديين يشاركون في تدريب وصيانة منظومات دفاعية هامة ونقل المعرفة إلى المملكة، وذلك خلال زيارته لعددٍ من المصانع المتخصصة في الصناعات العسكرية بجمهورية كوريا الجنوبية.
وأوضح العوهلي في تغريدة نشرها اليوم عبر منصة “إكس” أنه اطلع خلال جولته على خطوط الإنتاج والمنتجات الدفاعية التي يجري العمل على نقل تصنيعها وتقنياتها إلى المملكة، ضمن أوجه التعاون القائم بين شركات الصناعات العسكرية السعودية ونظيراتها الكورية.
وأعرب محافظ الهيئة عن سعادته بلقاء عدد من الكفاءات الوطنية العاملة في تلك المصانع، مشيدًا بجهودهم في التدريب ونقل المعرفة الفنية للمملكة، مؤكدًا أن الكوادر السعودية تمثّل محورًا رئيسًا في مسيرة توطين الصناعات الدفاعية وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.