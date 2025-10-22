العوهلي: كوادرنا الهندسية تشارك في صيانة المنظومات الدفاعية ونقل تقنياتها من كوريا الجنوبية

خلال زيارتي لجمهورية كوريا الجنوبية، قمت بزيارة عددٍ من المصانع المتخصصة في الصناعات العسكرية، التي ترتبط بتعاون مشترك مع شركات الصناعات العسكرية السعودية، واطلعت على خطوط الإنتاج والعديد من المنتجات التي نعمل على نقل تصنيعها وتقنياتها إلى المملكة. كم سعدت بلقاء مجموعه من أبنائي… pic.twitter.com/Gs7OvTRWSd