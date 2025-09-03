عماد المالكي يجسد دور البطل في قصة "أشبال الكارتييه"

وتعتمد القصة على أسلوب سرد مبتكر يمزج بين التشويق والإثارة، مع التركيز على القيم الرياضية والوطنية، لتقديم نموذج ملهم للشباب يدفعهم إلى تطوير مهاراتهم ومتابعة شغفهم في مختلف المجالات، وتبرز القصة الإنجازات الشخصية للكابتن عماد المالكي بطريقة ممتعة وجاذبة، مع تسليط الضوء على التحديات والانتصارات التي شكلت مسيرته الرياضية.