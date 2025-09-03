عماد المالكي يجسد دور البطل في قصة "أشبال الكارتييه"

خطت شركة مانجا العربية خطوة نوعية في مجال السرد القصصي بإطلاق قصة "أشبال الكارتييه"، لتقدّم من خلالها أول شخصية سعودية رياضية بارزة، جسّدها الكابتن عماد المالكي، بطل المملكة وأحد أبطال العالم في الكاراتيه، وتعكس هذه المبادرة التزام الشركة بتطوير محتوى قصصي مبتكر يعزز الهوية الوطنية ويُلهم الأجيال الشابة، من خلال تقديم قصص نجاح حقيقية بأسلوب سردي مشوّق وجاذب.
وتعتمد القصة على أسلوب سرد مبتكر يمزج بين التشويق والإثارة، مع التركيز على القيم الرياضية والوطنية، لتقديم نموذج ملهم للشباب يدفعهم إلى تطوير مهاراتهم ومتابعة شغفهم في مختلف المجالات، وتبرز القصة الإنجازات الشخصية للكابتن عماد المالكي بطريقة ممتعة وجاذبة، مع تسليط الضوء على التحديات والانتصارات التي شكلت مسيرته الرياضية.
وتُعدّ هذه المبادرة خطوة نوعية في مجال الإنتاج القصصي، حيث تساهم في توسيع آفاق السرد المحلي وتقديم محتوى مبتكر يواكب الطموحات الوطنية، ويربط الجمهور الشاب بالقدوات الناجحة بشكل مباشر وجاذب، كما تعكس القصة قدرة المملكة على تقديم محتوى ملهم يعزز الهوية الثقافية والإبداعية ويدعم صناعة المحتوى المحلي المتميّز.