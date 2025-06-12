المملكة تواصل جهودها الدبلوماسية لاحتواء التوترات الإقليمية بسياسة حكيمة تجنّب المنطقة مآلات العنف

في ظل الأحداث المتسارعة التي تشهدها المنطقة، تواصل المملكة العربية السعودية أداء دورها المحوري في تهدئة التوترات الإقليمية، من خلال تحركات دبلوماسية نشطة تعتمد على التواصل الفاعل مع قادة الدول الشقيقة والصديقة، إلى جانب الأطراف الدولية المؤثرة، بهدف الحد من التصعيد واحتواء الأزمات، وتجنيب المنطقة أي مخاطر محتملة قد تنعكس على شعوبها.