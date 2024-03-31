محليات

دوريات مجاهدي عسير تطيح بشخص لترويجه مادتَيْ الحشيش والإمفيتامين المخدرتَيْن

جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالته إلى جهة الاختصاص
دوريات مجاهدي عسير تطيح بشخص لترويجه مادتَيْ الحشيش والإمفيتامين المخدرتَيْن

قبضت دوريات الإدارة العامة للمجاهدين بمنطقة عسير على مواطن؛ لترويجه مادتَيْ الحشيش والإمفيتامين المخدرتَيْن، وجرى إيقافه، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته لجهة الاختصاص.

وتهيب الجهات الأمنية إلى الإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بـ(911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) في بقية مناطق السعودية، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني 995@gdnc.gov.sa. وستُعالَج جميع البلاغات بسرية تامة.

عسير
الإدارة العامة للمجاهدين
مادة الإمفيتامين المخدر
مادة الحشيش المخدر

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