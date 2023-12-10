مستشفى دله نمار يستأصل مرارة لمريضة عمرها أكثر من ١١١ سنة

نجح الطاقم الطبي في مستشفى دله نمار بالرياض، بقيادة رئيس قسم الجراحة العامة الاستشاري الدكتور ممدوح عبدالحسيب عيون السود، في إجراء عملية استئصال المرارة بالمنظار لمريضة معمرة تبلغ من العمر أكثر من ١١١ سنة؛ حيث كانت تعاني من آلام حادة لمدة 3 أشهر جعلتها طريحة الفراش؛ وذلك نتيجة مضاعفات التهاب حصوي في المرارة تسببت في انسداد في القنوات الصفراوية والتهاب في البنكرياس.
وتحدّث الدكتور ممدوح استشاري الجراحة العامة في مستشفى دله نمار عن إجراء العملية، قائلًا: "لقد عانت المريضة التي تبلغ من العمر أكثر من ١١١ سنة لمدة ثلاث أشهر، معاناة شديدة من ألم المرارة؛ حيث تم تنويمها في عدة مستشفيات، كان آخرها أحد المستشفيات الخاصة في الرياض، مكثت فيها أكثر من 25 يومًا، ولم يقم أحد بإجراء عملية إزالة المرارة لكونها معمرة وكبيرة في السن".
وأشار الاستشاري ممدوح الذي أشرَفَ على الفريق الطبي الذي عالج المريضة وقام بإجراء عمليتها بنفسه، إلى أن الإقدام على إجراء مثل هذه العملية في مستشفى دله نمار، يعكس مدى الاحترافية العالية لكل الكادر الطبي الذي شارك في علاج المريضة؛ وذلك انطلاقًا من حرصهم على شفاء المرضى بالرغم من صعوبة التعامل مع هذه الفئة العمرية التي تُعد شديدة الحساسية لأي إجراء أو تدخل جراحي، والحمد لله قد وفّق الفريق الطبي وتكللت جهودهم بالنجاح.
وتعد المرارة عضوًا مهمًّا في جسم الإنسان؛ حيث تتمثل وظيفتها في تخزين سائل أصفر يُعرف بالصفراء، والذي يحتاجه الجسم لتكسير وهضم الأطعمة الدهنية؛ فيما تعتبر عملية استئصال المرارة بالمنظار من العمليات الشائعة التي يوصي بها الطبيب المختص؛ وذلك في حال أن العلاج التحفظي لم يجدِ نفعًا في السيطرة على الأعراض؛ لا سيما أن المضاعفات نادرة الحدوث في هذه العملية، لذلك فقد أصبحت عملية المرارة بالمنظار هي الخيار المفضل للأطباء؛ لأنها لا تتضمن شقوقًا جراحية كبيرة، ولا تحتاج وقتًا طويلًا حتى يتعافى المريض.
تضم مجموعة دله الصحية، ستة مرافق رائدة للرعاية الصحية، تخدم أكثر من 1.5 مليون مراجع سنويًّا، في مختلف أنحاء المملكة؛ وذلك عبر أكثر من 900 سرير و500 عيادة خارجية، ويعمل لدى المجموعة أكثر من 3 آلاف موظف، بينهم نحو ألف طبيب خبير، سعيًا لتقديم أعلى معايير الرعاية الصحية في المملكة العربية السعودية.