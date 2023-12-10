مستشفى دله نمار يستأصل مرارة لمريضة عمرها أكثر من ١١١ سنة

وتعد المرارة عضوًا مهمًّا في جسم الإنسان؛ حيث تتمثل وظيفتها في تخزين سائل أصفر يُعرف بالصفراء، والذي يحتاجه الجسم لتكسير وهضم الأطعمة الدهنية؛ فيما تعتبر عملية استئصال المرارة بالمنظار من العمليات الشائعة التي يوصي بها الطبيب المختص؛ وذلك في حال أن العلاج التحفظي لم يجدِ نفعًا في السيطرة على الأعراض؛ لا سيما أن المضاعفات نادرة الحدوث في هذه العملية، لذلك فقد أصبحت عملية المرارة بالمنظار هي الخيار المفضل للأطباء؛ لأنها لا تتضمن شقوقًا جراحية كبيرة، ولا تحتاج وقتًا طويلًا حتى يتعافى المريض.