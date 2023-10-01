40 جهة وبرنامجًا من مختلف القطاعات تتوج بجائزة الابتكار في التعليم

أعلن المركز الوطني للتعليم الإلكتروني عن الفائزين بجائزة الابتكار في التعليم والتدريب الإلكتروني بنسختها الأولى، التي تهدف لتكريم الجهود المبذولة في تفعيل التعليم والتدريب الإلكتروني وتنمية القدرات البشرية، والمساهمة في ابتكار الحلول والممارسات في قطاع التعليم والتدريب الإلكتروني، ورفع جودة البرامج المقدمة.
وشهدت الجائزة حصول 40 جهة وبرنامجًا على الجوائز في مساراتها الثلاثة من القطاع العام، والخاص، وغير الربحي، ممن تنطبق عليهم الشروط والمعايير الخاصة بكل مسار من المسارات الرئيسية وهي: مسار التميُّز، ومسار الابتكار، ومسار الأثر.
وشهدت الجائزة في مسار التميُّز بفرع التعليم العالي، تكريم الجهات الأعلى امتثالاً لمعايير التميز في برامجها المرخصة من المركز، وهي جامعة الملك فيصل، وجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، وجامعة القصيم.
وفي مسار التميز فرع التدريب، توج كل من مركز راز للاستشارات التطويرية (شغفي)، وعناقيد المعرفة (أعناب)، ومعهد الإدارة العامة (إثرائي)، وجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل (منصة ضوء)، وجامعة القصيم (منصة جامعة القصيم للتدريب)، ولجنة الإفلاس (البوابة التعليمية)، وجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن (منصة نورة للتدريب الإلكتروني).
بينما شهدت الجائزة في مسار الابتكار التي تمنح للجهات المبتكرة للتقنيات والممارسات في قطاع التعليم والتدريب الإلكتروني، تتويج كل من وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ومركز التدريب العدلي، وشركة المفكرون الصغار العربية، وجامعة الملك فيصل، وجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل.
فيما شهدت الجائزة في مسار الأثر، فرع إثراء الموارد التعليمية المفتوحة، تتويج كل من جامعة الملك خالد، جامعة الملك فيصل، ووزارة التعليم، وجامعة القصيم، ودارة الملك عبدالعزيز، ومنصة مدرسة، وجامعة الملك عبدالعزيز، والجامعة الإسلامية، جامعة جازان، وجامعة الملك سعود.
وفي مسار الأثر، فرع تنمية القدرات البشرية التي تمنح للجهات الأعلى فاعلية وكفاءة في تنمية القدرات البشرية، توج كل من المعهد الوطني للتطوير المهني التعليمي، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وجامعة تبوك، ووزارة الصحة، وجمعية حماية، وجامعة جدة، ووزارة الدفاع، وجامعة الملك خالد، وجامعة القصيم، وجامعة المجمعة، ووزارة الحج والعمرة، وجامعة طيبة، والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا)، وجامعة الباحة، وجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن.
يذكر أن جائزة الابتكار في التعليم والتدريب الإلكتروني قد تم الإعلان عنها في شهر مايو الماضي، وشهدت منافسة أكثر من 1300 جهة وبرنامج مقدمة لخدمات التعليم والتدريب الإلكتروني.