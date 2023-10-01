40 جهة وبرنامجًا من مختلف القطاعات تتوج بجائزة الابتكار في التعليم

وفي مسار الأثر، فرع تنمية القدرات البشرية التي تمنح للجهات الأعلى فاعلية وكفاءة في تنمية القدرات البشرية، توج كل من المعهد الوطني للتطوير المهني التعليمي، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وجامعة تبوك، ووزارة الصحة، وجمعية حماية، وجامعة جدة، ووزارة الدفاع، وجامعة الملك خالد، وجامعة القصيم، وجامعة المجمعة، ووزارة الحج والعمرة، وجامعة طيبة، والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا)، وجامعة الباحة، وجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن.