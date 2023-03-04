"تقنية الإنجاب".. "ابن حميد": لا يكمل الفقيه تصوره إلا بتدارس ما يستجد طبيًّا

وفي كلمته الافتتاحية، أكد "ابن حميد"، أهمية تدارس ما يستجد طبيًّا من قِبَل أهل الاختصاص؛ لإحاطة الموضوع من جوانبه كافة، مشددًا على ضرورة تكامل الأدوار في هذا العصر بحيث لا يستكمل الفقيه تصوره إلا بعد الرجوع إلى المتخصصين في ذات المجال.