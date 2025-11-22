غدًا.. ختام مزاد "جواهر الرياض" لا تفوّت الفرصة

تعلن شركة الثروة العقارية وبإشراف مركز الإسناد والتصفية «إنفاذ» وبقرار من محكمة التنفيذ و بحكم من محكمة الاحوال الشخصية، عن اقتراب ختام مزاد "جواهر الرياض"، حيث يُختتم غدًا الأحد 23 نوفمبر 2025 الساعة 7:30 مساءً، إلكترونيًا عبر منصة مباشر للمزادات.
يضم المزاد 10 عقارات في مواقع مميزة بمدينة الرياض، تشمل أراضٍ سكنية وتجارية وزراعية وفللاً ومجمع سكني في أحياء القيروان، الصحافة، السليمانية، المصيف، النزهة، العارض، الوادي، والعمارية.
كتيب المزاد: https://bit.ly/4ob15nI
ويُعد المزاد فرصة استثمارية للراغبين في التملك داخل أحياء العاصمة، لما تتميز به العقارات المطروحة من تنوع في الاستخدامات، ومواقع حيوية عالية الطلب، كما ترحب شركة الثروة العقارية بجميع الاستفسارات من خلال التواصل على الأرقام التالية:
0542430000 - 0555722515 – 920003566