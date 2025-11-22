غدًا.. ختام مزاد "جواهر الرياض" لا تفوّت الفرصة

تعلن شركة الثروة العقارية وبإشراف مركز الإسناد والتصفية «إنفاذ» وبقرار من محكمة التنفيذ و بحكم من محكمة الاحوال الشخصية، عن اقتراب ختام مزاد "جواهر الرياض"، حيث يُختتم غدًا الأحد 23 نوفمبر 2025 الساعة 7:30 مساءً، إلكترونيًا عبر منصة مباشر للمزادات.