"السديس": ولي العهد يتأسى بالسنة ويعظم نهج المؤسس والعناية بالبيت العتيق

وأضاف: تشرف بغسل الكعبة المشرفة الملك عبدالعزيز -رحمه الله-، وتتابع على غسلها من بعده أبناؤه الملوك البررة -رحمهم الله-، حتى العهد الزاهر، والخصيب الباهر، عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ولم يزل هذا العمل المبارك محل اهتمام ولاة الأمر.. وتأتي مشاركة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، في غسل الكعبة المشرفة، لتعكس اهتمام القيادة الحكيمة ببيت الله الحرام بشكل عام والكعبة المُشرّفة على وجه الخصوص، إلى جانب الحرص البالغ من لدن سمو ولي العهد بالبيت العتيق والحرمين الشريفين.