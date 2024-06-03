مدينة الحجاج بمنفذ الوديعة توفر1000 مادة علمية بـ 51 لغة عبر الشاشات الإلكترونية

وتأتي هذه الخدمة تماشياً مع التطور الذي تشهده المملكة في التحول الرقمي والذي يُعد أحد مستهدفات رؤية المملكة 2030، حيث حرصت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد على التوسع في خدماتها وأنظمتها الإلكترونية لحجاج بيت الله الحرام لهذا العام 1445هـ، وذلك لتحقيق التكامل مع الجهات الحكومية الأخرى لتوفير جميع الخدمات التي تسهل للحجاج أداء شعيرتهم.