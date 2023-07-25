أول "ممطرة صيفية معتبرة".."الحصيني": تبدأ اليوم وسيولها واردة وهذه مناطقها

قال الباحث في الطقس، العضو المؤسس للجنة تسميات المناخية عبدالعزيز الحصيني، إنه يتوقع اليوم الثلاثاء -بحسب النماذج العددية للطقس- حالة ممطرة صيفية، مشيراً إلى أنها أول حالة ممطرة معتبرة لصيف عام 1445هـ.