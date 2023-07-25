أول "ممطرة صيفية معتبرة".."الحصيني": تبدأ اليوم وسيولها واردة وهذه مناطقها

قال الباحث في الطقس، العضو المؤسس للجنة تسميات المناخية عبدالعزيز الحصيني، إنه يتوقع اليوم الثلاثاء -بحسب النماذج العددية للطقس- حالة ممطرة صيفية، مشيراً إلى أنها أول حالة ممطرة معتبرة لصيف عام 1445هـ.
وأوضح "الحصيني"، عبر حسابه على "تويتر"، أن الحالة متوقع فوتها على أجزاءٍ من سلطنة عمان واليمن تمتد إن شاء الله على أجزاءٍ من جنوب المنطقة الشرقية من المملكة نواحي الربع الخالي وأجزاء متفرقة من مناطق: نجران وجازان وعسير وجنوب الباحة وأجزاءٍ من الإمارات العربية المتحدة".
وأضاف: "الأمطار في مجملها متفاوتة من مكان إلى آخر من خفيفة إلى متوسطة وأحيانا غزيرة، واحتمال سيول -والله أعلم- مع رياح نشطة إلا أن يصرفها الله".
واختتم "الحصيني" يقول: "لعلها نواة لحالة ممطرة أفضل إن شاء الله".