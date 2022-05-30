أمير مكة يُطلق جائزة عبدالله الفيصل للشعر العربي في نسختها الرابعة

أطلق مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، اليوم الاثنين، في مقر الإمارة بجدة، جائزة الأمير عبدالله الفيصل للشعر العربي، في نسختها الرابعة، بحضور عدد من الأمراء والوزراء والمثقفين والأدباء.