أمير مكة يُطلق جائزة عبدالله الفيصل للشعر العربي في نسختها الرابعة

أطلق مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، اليوم الاثنين، في مقر الإمارة بجدة، جائزة الأمير عبدالله الفيصل للشعر العربي، في نسختها الرابعة، بحضور عدد من الأمراء والوزراء والمثقفين والأدباء.
وتأتي الجائزة في نسختها الرابعة بشكل جديد، بإضافة فرعين جديدين، وتبلغ قيمتها مليونًا و500 ألف ريال موزّعة على ستة فروع:
- جائزة الأمير عبدالله الفيصل للتجربة الشعرية (500 ألف ريال سعودي).
- جائزة الأمير عبدالله الفيصل للديوان (200 ألف ريال سعودي).
- جائزة الأمير عبدالله الفيصل لأفضل مشروع في خدمة الشعر العربي (100 ألف ريال سعودي).
- جائزة الأمير عبدالله الفيصل للشعر المسرحي (100 ألف ريال سعودي).
- جائزة الأمير عبدالله الفيصل للقصيدة المغناة (100 ألف ريال سعودي).
- جائزة الأمير عبدالله الفيصل للشاعر الواعد (500 ألف ريال سعودي).
وتضمن حفل تدشين الجائزة، عرضًا تعريفيًا للموسم الرابع؛ لتوضيح أهم أهداف الجائزة؛ ومنها الحفاظ على اللغة العربية الفصحى ونشر الشعر العربي على نطاق واسع، ودعم حركات التجديد الشعرية والألوان الشعرية التي ترتبط بفنون المسرح والغناء.
يُذكر أن المشاركات في الموسم الأول بلغت 47 مشاركة، والموسم الثاني 90 مشاركة، أما الموسم الثالث فوصلت إلى 139 مشاركة.