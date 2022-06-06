اختيار صالة الحجاج الغربية بمطار الملك عبدالعزيز لاستضافة بينالي الفنون الإسلامية

من جانبها، قالت سمية فالي، المؤسسة المشاركة لشركة الهندسة المعمارية والأبحاث التجريبية "كونترسبيس": إنها لفرصة أعتز بها أن أشارك في الإعداد للدورة الأولى من بينالي الفنون الإسلامية ضمن هذه المساحة الإبداعية الفريدة، وفي رحاب هذا المعلم العمراني الذي يحمل إرثاً ثقافياً عريقاً للغاية. عنوان الحدث، أول بيت، يمثل دعوة مفتوحة للتأمل في مفهوم الانتماء بمختلف تجلياته وانعكاساته.