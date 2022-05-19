افتتاح معرض الجبيل الأول للكتاب بمشاركة 55 دار نشر

افتتح محافظ الجبيل عبد الله بن ناصر العسكر، اليوم الخميس، معرض الجبيل الأول للكتاب، في مركز الملك عبد الله الحضاري بمدينة الجبيل الصناعية.
جاء ذلك بحضور الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية بالجبيل الدكتور أحمد بن زيد آل حسين.
وقال محافظ الجبيل: إن المعرض يأتي محققًا لطموحات أبناء الجبيل من الكتاب والمثقفين، ليعكس دعم واهتمام القيادة الرشيدة "حفظها الله"، وتوجيهات أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز، ونائبه الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبد العزيز، لتحقيق تطلعات رؤية المملكة ٢٠٣٠، نحو خلق بيئة ثقافية جاذبة تدعم التمكين المعرفي.
وأكد "العسكر" أهمية المعرض في تنمية المواهب في مجال الكتابة والاطلاع من خلال إتاحة الالتقاء بالكتاب والمؤلفين المشاركين في فعاليات معرض الجبيل الأول للكتاب، للسير بهم حثيثًا نحو نشر المعرفة وتعظيم الأثر الثقافي.
كما يعكس المعرض الدور المتميز الذي تقوم به الهيئة الملكية في الجبيل لنشر المعرفة وتعزيز دور المدينة كإحدى مدن التعلم في العالم.
ورفع الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية بالجبيل الدكتور أحمد بن زيد آل حسين، شكره للأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز، وللأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبد العزيز، على رعايته الكريمة لمعرض الجبيل الأول للكتاب.
وقال: إن المعرض ينطلق اليوم في مدينة التعلم العالمية الجبيل الصناعية ليكون داعمًا لإثراء الثقافة والمعرفة والفكر، ورافدًا للبحث والابتكار، وحقلًا لطاقة متجددة في مدينة الصناعة والمعرفة.
ويشهد معرض الجبيل الأول للكتاب الذي تنظمه الهيئة الملكية بالجبيل، في مركز الملك عبد الله الحضاري بمدينة الجبيل الصناعية، مشاركة 55 جهة و21 دارًا للنشر، إضافة إلى 11 جهة مشاركة، وعدد من الأمسيات الثقافية، والفعاليات الثقافية المصاحبة، ويستمر المعرض لمدة عشرة أيام.