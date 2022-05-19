افتتاح معرض الجبيل الأول للكتاب بمشاركة 55 دار نشر

ويشهد معرض الجبيل الأول للكتاب الذي تنظمه الهيئة الملكية بالجبيل، في مركز الملك عبد الله الحضاري بمدينة الجبيل الصناعية، مشاركة 55 جهة و21 دارًا للنشر، إضافة إلى 11 جهة مشاركة، وعدد من الأمسيات الثقافية، والفعاليات الثقافية المصاحبة، ويستمر المعرض لمدة عشرة أيام.